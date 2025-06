Serie B, ufficiali i playout: Sampdoria-Salernitana il 15 e 20 giugno

La Lega Serie B ha ufficializzato le date dei playout per determinare l’ultima squadra che manterrà la categoria. A sfidarsi saranno Sampdoria e Salernitana, con gara d’andata in programma domenica 15 giugno 2025 alle ore 20:30 allo Stadio Ferraris di Genova, e ritorno venerdì 20 giugno 2025, sempre alle 20:30, allo Stadio Arechi di Salerno.

La decisione è arrivata a margine del Consiglio Direttivo svoltosi ieri, durante il quale sono stati valutati i procedimenti pendenti relativi alla classifica del campionato 2024/2025. Nonostante il nuovo ricorso presentato dalla Salernitana, la Lega ha confermato l’avallo alle determinazioni già assunte, stabilendo la disputa regolare degli spareggi.

La classifica definitiva è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 225 della Lega B: a seguito della penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia, la squadra lombarda è retrocessa direttamente, insieme a Cittadella e Cosenza. Resta dunque solo un posto disponibile per la salvezza, da assegnare tramite lo scontro diretto tra i campani e i liguri.

«Il Consiglio – si legge nella nota della Lega Serie B – ha trattato il tema dei procedimenti pendenti, prendendo atto delle decisioni del Collegio di Garanzia CONI (dichiarazione di inammissibilità del ricorso della società Salernitana), della Corte Federale d’Appello (estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al reclamo da parte della società Brescia), ricorso depositato presso il Tribunale Federale Nazionale da parte della stessa società Salernitana (con udienza cautelare fissata per il 13 giugno p.v. e udienza di merito per il 19 giugno), confermando l’avallo delle determinazioni assunte dal Presidente, condivise e definite peraltro dal Consiglio Federale nella seduta del 26 maggio u.s., anche con riguardo all’iter di fissazione e svolgimento delle gare di Play-Out».

In particolare così stamattina la Serie B ha ufficializzato la classifica del campionato 2024/2025, che, dopo la penalizzazione di quattro punti, vede il Brescia retrocedere insieme a Cittadella e Cosenza. Per il quarto e ultimo posto tra le retrocesse, invece, la Serie B ha ufficializzato anche quella che sarà la sfida ai playout:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

visti i CC.UU. LNPB nn. 211 del 18 maggio 2025 e 224 del 5 giugno 2025;

preso atto della Decisione/0111/CFA-2024-2025, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-2025;

vista la Classifica Finale aggiornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 di cui all’odierno C.U. LNPB n. 225;

a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 209 del 14 maggio 2025;

comunica che le gare di Play-Out si disputino secondo il seguente programma:

Gara di andata: Domenica 15 giugno 2025 ore 20.30 SAMPDORIA – SALERNITANA

Gara di ritorno: Venerdì 20 giugno 2025 ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

