SERIE B | Tre schiaffi del Pisa e il Lecce va KO

Partita senza storia al Via del Mare, dove il Pisa passa clamorosamente con un pesante 0-3 che impone una riflessione in casa giallorossa.

Corini e Lanna scelgono di lasciare in panchina Coda e Mancosu, al loro posto Listkowski e Falco che ritrova una maglia da titolare dal primo minuto. La partita parte subito nel peggiore dei modi, con Meccariello che lisca il pallone e permette a Soddimo di presentarsi da solo davanti alla porta di Gabriel che viene trafitto dal fantasista dei toscani. Il Lecce non riesce a riprendersi e sembra non esserci in campo e poco dopo arriva anche il secondo gol. Tachtsidis è in vacanza, Gucher se ne rende conto e prima gli ruba il pallone poi da venti metri fulmina l’estremo difensore giallorosso sotto l’incrocio. 0-2 in 18 minuti. Paganini potrebbe riaprila poco dopo ma dentro l’area di rigore non riesce a trovare lo specchio della porta da posizione favorevole. Il primo tempo scivola via in questo modo.