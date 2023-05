Serie B: Squalificati 16 calciatori, un turno a Maita

Sono 16 i calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B dopo le gare della 37a Giornata. Si tratta di Agazzi (Ternana), Bani (Genoa), Casasola (Perugia), Marconi (Palermo), Vaisainen e Nasti (Cosenza), Cittadini (Modena), Crisetig (Reggina), Hristov (Venezia), Kastrati e Perticone (Cittadella), Letizia (Benevento), Maita (Bari), Marin, Masucci e Mouratan (Pisa). Tra gli allenatori, un turno a Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, espulso per aver contestato una decisione arbitrale. Stop anche per il collaboratore tecnico del Pisa Giuseppe Leonetti.

