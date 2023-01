Serie B: Spal-Bari vietata ai residenti in Puglia

I tagliandi per la sfida del ‘Paolo Mazza’ tra SPAL e Bari, valida per la 23a giornata della Serie BKT, in programma alle 14:00 di sabato 4 febbraio, saranno disponibili per i tifosi biancorossi NON RESIDENTI IN PUGLIA, dalle ore 12:00 di martedì 31 gennaio,sino alle 19:00 di venerdì 3 febbraio. La disponibilità per i tifosi ospiti è di 1.490 posti; NON è richiesto alcuno strumento di fidelizzazione.

PREZZO

SETTORE OSPITI € 16

MODALITA’ D’ACQUISTO

Sarà possibile acquistare i tagliandi per l’incontro con le seguenti modalità:

– punti vendita VivaTicket sul territorio nazionale (cerca il rivenditore più vicino)

– non attiva la vendita online

