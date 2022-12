Serie B: Salta Liverani a Cagliari, Ranieri favorito

Condividi su...

Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari. Decisiva per il tecnico la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Palermo. I sardi sono a quota 22 nella classifica di serie B lontani 4 punti dalla zona playoff ma con sole tre lunghezze di vantaggio dai playout. Per la sua sostituzione la società sarda aspetta una risposta da Claudio Ranieri. Squadra affidata al momento a Roberto Muzzi