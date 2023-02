Serie B: Salta anche la panchina del Brescia

Due giorni dopo la sconfitta con il Perugia, Pep Clotet non è più il tecnico del Brescia. Attraverso una nota, il club lombardo ha ufficializzato l’esonero “dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. Per Clotet si tratta del secondo esonero stagionale dopo quello del 21 dicembre scorso, quando gli fu preferito Alfredo Aglietti, per poi essere richiamato. La squadra è stata affidata a Davide Possanzini, tecnico della Primavera, ma non è chiaro se sarà un traghettatore o se guiderà la squadra fino al termine della stagione.

