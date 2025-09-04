4 Settembre 2025

Serie B: programma, date e orari dalla 4a alla 12a Giornata

Dante Sebastio 4 Settembre 2025
La Lega B ha ufficializzato il calendario delle prossime giornate di campionato. Ecco nel dettaglio tutte le sfide in programma dalla 4a alla 12a Giornata della Serie BKT 2025/2026.

4a Giornata

Venerdì 19 settembre 2025

Frosinone – Südtirol (19.00)

Palermo – Bari (21.00)

Sabato 20 settembre 2025

Reggiana – Catanzaro (15.00)

Spezia – Juve Stabia (15.00)

Venezia – Cesena (15.00)

Monza – Sampdoria (17.15)

Mantova – Modena (19.30)

Domenica 21 settembre 2025

Carrarese – Avellino (15.00)

Pescara – Empoli (17.15)

Padova – Virtus Entella (19.30)

5a Giornata

Venerdì 26 settembre 2025

Catanzaro – Juve Stabia (20.30)

Sabato 27 settembre 2025

Avellino – Virtus Entella (15.00)

Cesena – Palermo (15.00)

Mantova – Frosinone (15.00)

Südtirol – Reggiana (15.00)

Venezia – Spezia (15.00)

Monza – Padova (17.15)

Bari – Sampdoria (19.30)

Domenica 28 settembre 2025

Modena – Pescara (17.15)

Empoli – Carrarese (19.30)

6a Giornata

Martedì 30 settembre 2025

Frosinone – Cesena (20.30)

Juve Stabia – Mantova (20.30)

Padova – Avellino (20.30)

Palermo – Venezia (20.30)

Reggiana – Spezia (20.30)

Virtus Entella – Bari (20.30)

Mercoledì 1° ottobre 2025

Carrarese – Modena (20.30)

Empoli – Monza (20.30)

Pescara – Südtirol (20.30)

Sampdoria – Catanzaro (20.30)

7ª Giornata

Sabato 4 ottobre 2025

Avellino – Mantova (15.00)

Bari – Padova (15.00)

Monza – Catanzaro (15.00)

Venezia – Frosinone (15.00)

Spezia – Palermo (17.15)

Cesena – Reggiana (19.30)

Domenica 5 ottobre 2025

Carrarese – Juve Stabia (15.00)

Südtirol – Empoli (15.00)

Sampdoria – Pescara (17.15)

Modena – Virtus Entella (19.30)

8a Giornata

Venerdì 17 ottobre 2025

Virtus Entella – Sampdoria (20.30)

Sabato 18 ottobre 2025

Frosinone – Monza (15.00)

Mantova – Südtirol (15.00)

Pescara – Carrarese (15.00)

Reggiana – Bari (15.00)

Juve Stabia – Avellino (17.15)

Spezia – Cesena (19.30)

Domenica 19 ottobre 2025

Palermo – Modena (15.00)

Empoli – Venezia (17.15)

Catanzaro – Padova (19.30)

9a Giornata

Venerdì 24 ottobre 2025

Modena – Empoli (20.30)

Sabato 25 ottobre 2025

Avellino – Spezia (15.00)

Monza – Reggiana (15.00)

Sampdoria – Frosinone (15.00)

Südtirol – Cesena (15.00)

Virtus Entella – Pescara (15.00)

Carrarese – Venezia (17.15)

Catanzaro – Palermo (19.30)

Domenica 26 ottobre 2025

Padova – Juve Stabia (15.00)

Bari – Mantova (17.15)

10a Giornata

Martedì 28 ottobre 2025

Cesena – Carrarese (20.30)

Empoli – Sampdoria (20.30)

Frosinone – Virtus Entella (20.30)

Palermo – Monza (20.30)

Pescara – Avellino (20.30)

Reggiana – Modena (20.30)

Mercoledì 29 ottobre 2025

Juve Stabia – Bari (20.30)

Mantova – Catanzaro (20.30)

Spezia – Padova (20.30)

Venezia – Südtirol (20.30)

11a Giornata

Sabato 1° novembre 2025

Avellino – Reggiana (12.30)

Carrarese – Frosinone (15.00)

Padova – Südtirol (15.00)

Virtus Entella – Empoli (17.15)

Palermo – Pescara (19.30)

Domenica 2 novembre 2025

Bari – Cesena (15.00)

Catanzaro – Venezia (15.00)

Modena – Juve Stabia (15.00)

Monza – Spezia (17.15)

Sampdoria – Mantova (19.30)

12a Giornata

Venerdì 7 novembre 2025

Spezia – Bari (20.30)

Sabato 8 novembre 2025

Empoli – Catanzaro (15.00)

Frosinone – Modena (15.00)

Mantova – Padova (15.00)

Reggiana – Virtus Entella (15.00)

Südtirol – Carrarese (15.00)

Juve Stabia – Palermo (17.15)

Venezia – Sampdoria (19.30)

Domenica 9 novembre 2025

Cesena – Avellino (15.00)

Pescara – Monza (17.15)

