Serie B: programma, date e orari dalla 4a alla 12a Giornata

La Lega B ha ufficializzato il calendario delle prossime giornate di campionato. Ecco nel dettaglio tutte le sfide in programma dalla 4a alla 12a Giornata della Serie BKT 2025/2026.
4a Giornata
Venerdì 19 settembre 2025
Frosinone – Südtirol (19.00)
Palermo – Bari (21.00)
Sabato 20 settembre 2025
Reggiana – Catanzaro (15.00)
Spezia – Juve Stabia (15.00)
Venezia – Cesena (15.00)
Monza – Sampdoria (17.15)
Mantova – Modena (19.30)
Domenica 21 settembre 2025
Carrarese – Avellino (15.00)
Pescara – Empoli (17.15)
Padova – Virtus Entella (19.30)
5a Giornata
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro – Juve Stabia (20.30)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino – Virtus Entella (15.00)
Cesena – Palermo (15.00)
Mantova – Frosinone (15.00)
Südtirol – Reggiana (15.00)
Venezia – Spezia (15.00)
Monza – Padova (17.15)
Bari – Sampdoria (19.30)
Domenica 28 settembre 2025
Modena – Pescara (17.15)
Empoli – Carrarese (19.30)
6a Giornata
Martedì 30 settembre 2025
Frosinone – Cesena (20.30)
Juve Stabia – Mantova (20.30)
Padova – Avellino (20.30)
Palermo – Venezia (20.30)
Reggiana – Spezia (20.30)
Virtus Entella – Bari (20.30)
Mercoledì 1° ottobre 2025
Carrarese – Modena (20.30)
Empoli – Monza (20.30)
Pescara – Südtirol (20.30)
Sampdoria – Catanzaro (20.30)
7ª Giornata
Sabato 4 ottobre 2025
Avellino – Mantova (15.00)
Bari – Padova (15.00)
Monza – Catanzaro (15.00)
Venezia – Frosinone (15.00)
Spezia – Palermo (17.15)
Cesena – Reggiana (19.30)
Domenica 5 ottobre 2025
Carrarese – Juve Stabia (15.00)
Südtirol – Empoli (15.00)
Sampdoria – Pescara (17.15)
Modena – Virtus Entella (19.30)
8a Giornata
Venerdì 17 ottobre 2025
Virtus Entella – Sampdoria (20.30)
Sabato 18 ottobre 2025
Frosinone – Monza (15.00)
Mantova – Südtirol (15.00)
Pescara – Carrarese (15.00)
Reggiana – Bari (15.00)
Juve Stabia – Avellino (17.15)
Spezia – Cesena (19.30)
Domenica 19 ottobre 2025
Palermo – Modena (15.00)
Empoli – Venezia (17.15)
Catanzaro – Padova (19.30)
9a Giornata
Venerdì 24 ottobre 2025
Modena – Empoli (20.30)
Sabato 25 ottobre 2025
Avellino – Spezia (15.00)
Monza – Reggiana (15.00)
Sampdoria – Frosinone (15.00)
Südtirol – Cesena (15.00)
Virtus Entella – Pescara (15.00)
Carrarese – Venezia (17.15)
Catanzaro – Palermo (19.30)
Domenica 26 ottobre 2025
Padova – Juve Stabia (15.00)
Bari – Mantova (17.15)
10a Giornata
Martedì 28 ottobre 2025
Cesena – Carrarese (20.30)
Empoli – Sampdoria (20.30)
Frosinone – Virtus Entella (20.30)
Palermo – Monza (20.30)
Pescara – Avellino (20.30)
Reggiana – Modena (20.30)
Mercoledì 29 ottobre 2025
Juve Stabia – Bari (20.30)
Mantova – Catanzaro (20.30)
Spezia – Padova (20.30)
Venezia – Südtirol (20.30)
11a Giornata
Sabato 1° novembre 2025
Avellino – Reggiana (12.30)
Carrarese – Frosinone (15.00)
Padova – Südtirol (15.00)
Virtus Entella – Empoli (17.15)
Palermo – Pescara (19.30)
Domenica 2 novembre 2025
Bari – Cesena (15.00)
Catanzaro – Venezia (15.00)
Modena – Juve Stabia (15.00)
Monza – Spezia (17.15)
Sampdoria – Mantova (19.30)
12a Giornata
Venerdì 7 novembre 2025
Spezia – Bari (20.30)
Sabato 8 novembre 2025
Empoli – Catanzaro (15.00)
Frosinone – Modena (15.00)
Mantova – Padova (15.00)
Reggiana – Virtus Entella (15.00)
Südtirol – Carrarese (15.00)
Juve Stabia – Palermo (17.15)
Venezia – Sampdoria (19.30)
Domenica 9 novembre 2025
Cesena – Avellino (15.00)
Pescara – Monza (17.15)
