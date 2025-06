Serie B, playout: la Samp vince 2-0 con la Salernitana a Marassi

La Sampdoria compie un passo importante verso la salvezza battendo 2-0 la Salernitana nella gara di andata dei playout di Serie B, disputata allo stadio Ferraris di Genova.

I blucerchiati si sono imposti grazie ai gol di Meulensteen, al 39’ del primo tempo, e di Curto, che ha raddoppiato al 41’ della ripresa. Un successo che consente alla squadra ligure di affrontare con maggiore serenità il ritorno, in programma venerdì 20 giugno allo stadio Arechi di Salerno.

Il match si è acceso ulteriormente nel finale, quando entrambe le squadre sono rimaste in dieci uomini: espulsi Borini per la Samp e Stojanovic per la Salernitana.

La sfida di ritorno sarà decisiva per stabilire chi resterà in Serie B. La Salernitana, sconfitta all’andata, sarà chiamata a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico.

