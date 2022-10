Al termine del match perso al Curi con il Sudtirol, Silvio Baldini, tecnico del Perugia, si è dimesso: “Ero convinto di essere la persona giusta per il Perugia, ma non è così. Non voglio prendere in giro nessuno mettendo in difficoltà la società. Il tempo per recuperare ce ancora, ma non sono la persona che può aiutare il Perugia. Voglio ringraziare i perugini per l’ospitalità e l’affetto che mi hanno dimostrato nonostante la situazione di difficoltà”.