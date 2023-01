Serie B: Patron Bandecchi mette in vendita la Ternana

Stefano Bandecchi vende la Ternana, ma ci tiene a tranquillizzare i tifosi. Il presidente del club, nonché candidato sindaco di Terni con Alternativa Popolare, spiega la situazione a Tag 24 Unicusano, quotidiano online dell’Ateneo. “Per me, tutta questa situazione è un dolore, come presidente, tifoso e soprattutto come uomo. Io e l’Università Niccolò Cusano teniamo molto alla Ternana, la sto vendendo solo per colpa dell’infamia…”.

“Sia ben chiaro, non molliamo nulla – aggiunge Bandecchi -. Appena l’ho messa in vendita abbiamo ricevuto delle manifestazioni d’interesse, credo siano tre: mi hanno informato gli avvocati, vedremo. Non so ora a chi venderla, ma quando arriverà una persona seria o un fondo di investimento serio ne parleremo. Vogliamo soggetti che possano acquisire la Ternana in maniera corretta e garantire una crescita importante perché se lo merita e perché io stesso ci tengo. Ma sia ben chiaro: proprio perché ci tengo, l’Università Niccolò Cusano non abbandonerà mai la società. Il consiglio di amministrazione ha deciso e deliberato che rimarrà con almeno il dieci o anche il venti per cento delle quote”.

Sul progetto stadio nessuna retromarcia: “Parteciperemo al bando, e se lo vinceremo faremo tutto il necessario per dare a Terni quello che ho sempre promesso”.

