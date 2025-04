Serie B, otto squalifiche e raffica di multe dopo la 31a Giornata

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la 31a Giornata del campionato di Serie BKT.

CALCIATORI

Squalificati per una giornata otto calciatori: Cassata (Spezia), Martino e Sgarbi (Cosenza), Adorni e Besaggio (Brescia), Amatucci (Salernitana), Cotali (Modena) e Merkaj (Sudtirol). Stop anche per l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, fermato per un turno.

AMMENDE SOCIETÀ

Spezia: 10.000 euro per lancio di petardi e fumogeni, con interruzione della gara all’8’ del primo tempo.

Sampdoria: 8.000 euro per petardi, fumogeni e una bottiglietta lanciati in campo.

Brescia: 6.000 euro per fumogeni, con interruzione di gioco al 13’.

Cosenza: 6.000 euro per numerosi petardi, fumogeni e lancio di un ombrello nel recinto di gioco.

Bari, Carrarese e Palermo: €1.500 ciascuna per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco durante le rispettive partite.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author