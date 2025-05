Serie B, malore sugli spalti: Cittadella-Brescia parte in ritardo

Attimi di apprensione nel pomeriggio di giovedì primo maggio allo stadio Tombolato di Cittadella, dove un tifoso ha accusato un malore poco prima dell’inizio della partita con il Brescia.

L’uomo, che si trovava sugli spalti, è stato immediatamente soccorso. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente nell’area dello stadio per il trasporto urgente del paziente in ospedale.

L’episodio ha comportato il posticipo dell’inizio del match alle 18.25, inizialmente previsto per le 17.15. Le due squadre, che erano già pronte a scendere in campo, sono state richiamate negli spogliatoi in attesa che la situazione si stabilizzasse.

Le condizioni del tifoso non sono state ancora rese note. Restano la prontezza dei soccorsi e l’attenta gestione dell’emergenza da parte degli organizzatori a garantire che la gara potesse comunque svolgersi in sicurezza.

