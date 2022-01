Il Lecce vince, convince e conquista la vetta portandosi a quota 40 punti e mettendosi tutti alle spalle.

Baroni ricorre al turn over nella sfida contro il fanalino di coda Vicenza senza però rinunciare ad alcuni big della sua rosa. Dal primo minuto ci sono in campo Faragò, Bjorkengren e Listkowski nel Vicenza invece Brocchi si affida a Diaw e capitan Giacomelli per impensierire Gabriel.

Partita giocata per tutta la prima frazione a ritmi bassissimi ma al Lecce basano due lampi per indirizzarla, il primo al 28’ quando Coda trova il corridoio verticale per Listkowski che a tu per tu con Grandi non sbaglia e con un bel tocco supera il portiere veneto. Passano dieci minuti e il Lecce raddoppia con il suo bomber che ritrova il gol dopo un’astinenza che durava dalla partita di novembre contro il Parma, prima il palo dice di no al centravanti che è però fortunato e in mischia riesce a ribadire in rete dall’interno dell’area piccola. Si conclude così il primo tempo con il Vicenza che non è stato pervenuto dalle parti di Gabriel.

Nella ripresa Brocchi lascia in panchina un’evanescente Diaw e inserisce l’eterno Meggiorini. Al 47’ il primo sussulto con il tentativo dal limite di Calabresi che crea i primi grattacapi al portiere ospite; al 55’ ci prova Hjulmand ma la mira non è perfetta e il pallone si perde alto sopra la traversa. Ora il Lecce è straripante e serve un super intervento di Grandi per dire no al colpo di testa di Bjorkengren; poco dopo quello di Coda, dall’interno dell’area di rigore si perde sul fondo. Al 68’ Baroni cambia e inserisce Di Mariano e Gallo per un’eccellente Strefezza e Barreca. Al 71’ ci prova capitan Lucioni, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il tentativo del capitano viene respinto da Grandi. All’88’ il Vicenza ha un sussulto d’orgoglio: Da Cruz sfugge alla marcatura e serve Meggiorini che solo davanti a Gabriel non sbaglia. Dopo tre minuti di paura arriva il triplice fischio che lancia il Lecce in cima alla classifica ora l’attenzione si sposta al mercato con Pantaleo Corvino chiamato a rinforzare una vera e propria corazzata.

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Coda, Listkowski, Björkengren, Faragò (24’st Majer), Strefezza (24’st Di Mariano), Barreca (24’st Gallo), Calabresi, Hjulmand, Dermaku. A disposizione: Borbei, Samooja, Vera, Gargiulo , Olivieri, Helgason, Gendrey, Blin, Hasic. Allenatore: M. Baroni

Vicenza: Grandi, De Maio, Zonta, Diaw (1’st Meggiorini), Giacomelli © (7’st Boli), Ranocchia, Bruscagin, Brosco, Di Pardo (7’st Da Cruz), Crecco, Mancini (7’st Proia). A disposizione: Gerardi, Pizzignacco, Pasini, Padella, Bikel, Cappelletti, Djibril, Alessio. Allenatore: C. Brocchi.

Ammoniti: 12’pt Ranocchia, 22’st Crecco

Marcatori: 28’pt Listkowski, 38’pt Coda, 43’st Meggiorini

Recupero: 1’pt – 3’st

Arbitro: Marco Guida della sez. di Torre Annunziata

Assistenti: Giovanni Baccini della sez. di Conegliano – Andrea Zingarelli della sez. di Siena

IV Ufficiale: Mario Cascone della sez. di Nocera Inferiore

VAR: Luca Massimi della sez. di Termoli – AVAR: Francesca Di Monte della sez. di Chieti