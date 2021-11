Serie B, Lecce show: 4-0 al Parma

Doveva essere una gara equilibrata, tirata tra due grandi di questo campionato e invece l’ira del Lecce si è scagliata contro il Parma che è crollato, quattro gol nella prima frazione che hanno immediatamente indirizzato l’incontro.

LE SCELTE – Baroni per la prima volta nel corso della stagione schiera quello che si può definire l’undici titolare del Lecce, con Dermaku al centro della difesa, mentre a centrocampo recupera Gargiulo che prende il posto di Bjorkengren. Maresca punta invece su Sohm in regia e Tutino in avanti. Al 12’ la prima offensiva, Strefezza si guadagna un interessante calcio di punizione a pochi metri dall’limite dell’area di rigore, Barreca ci prova con il mancino ma la conclusione del terzino si perde di poco alta sopra la traversa.

CODA SHOW – Tre minuti più tardi però arriva il vantaggio del Lecce: Gargiulo riesce ad arrivare sul fondo, crossa sul secondo palo dove c’è Coda che di testa gonfia la rete e fa impazzire i 20.000 del Via del Mare. Il Parma si fa vedere al 20’ in due occasioni, prima con un tentativo di Sohm deviato in angolo e poi con il velenoso mancino di Vazquez che termina la sua corsa ad un passo dal palo alla destra di Gabriel. Alla mezz’ora Strefezza si infila in area di rigore, il suo tentativo di cross viene arginato dal braccio di Del Prato, l’arbitro dopo la verifica al VAR concede il tiro dal dischetto che Coda non sbaglia e firma il 2-0. Il Parma non c’è mentre i giallorossi sono straripanti e al 36’ trovano addirittura il terzo gol con un’azione insistita di Strefezza che riesce a trovare il tiro dall’interno dell’area di rigore che fulmina Buffon sotto la traversa. A due minuti dalla fine della prima frazione Coda si fa tutto il campo palla al piede e giunto al limite dell’area con il sinistro batte Buffon e firma una clamorosa tripletta. Partita clamorosamente chiusa già al 45’.

SORRISI E SERNITA’ Nella ripresa Baroni non cambia i suoi interpreti e il Lecce continua ad attaccare con la stessa fame della prima frazione e per tre volte Coda impensierisce Buffon che limita il parziale già di per sé pesantissimo. Al 73’ è monumentale l’intervento del numero uno emiliano quando si oppone al tentativo del neo entrato Olivieri che deve rimandare l’appuntamento con il primo gol in giallorosso.

Finisce 4-0, il Lecce allunga la sua serie positiva e lancia un messaggio vigoroso al campionato.