Serie B | Le firme di Angelozzi e Doronzo nella promozione dello Spezia

C’è anche un po’ di Puglia nello Spezia che ha conquistato la prima storica promozione in serie A dopo 114 anni di storia. Guido Angelozzi direttore generale, Piero Doronzo segretario, Roberto Alberti al settore giovanile, Mbala Nzola in attacco ed Elio Capradossi in difesa. Angelozzi, 65 anni, ha conquistato la sua seconda promozione in A della carriera. Carattere deciso, spirito siciliano, ha vissuto due retrocessioni e una promozione con il Lecce per poi passare a Bari nel periodo più difficile della storia biancorossa. La retrocessione in B, le collette per affrontare le trasferte, assieme proprio a Piero Doronzo, un playoff esaltante culminato con il doppio pareggio di Latina e poi il passaggio allo Spezia dopo la mancanza conferma nell’era Paparesta. Piero Doronzo di anni a Bari ne ha fatti 19, vivendo la gloria degli anni ’90 e i periodi di magra, sempre in prima linea, mettendoci la faccia. Dopo l’esperienza da ds a Catanzaro in Liguria ha scritto un altro capitolo importante della storia sportiva, scritta a caratteri cubitali da loro, gente esperta e da Vincenzo Italiano, un allenatore emergente che al suo primo anno di B ha trionfato, con il suo 4-3-3 e la costruzione dal basso che ha portato a volare le aquile. Insomma, un vero e proprio miracolo italiano, con quelle sfumatore pugliesi che tanto ci piacciono.