Serie B, le designazioni arbitrali per la 31a Giornata

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 31a Giornata del campionato di Serie B, in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo. Di seguito l’elenco completo di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per ciascun match:

Venerdì 28 marzo 2025

Spezia–Brescia (20:30): Feliciani (assistenti: Costanzo–Bianchini; IV: Gianquinto; VAR: Maggioni; AVAR: Guida)

Sabato 29 marzo 2025

Cosenza–Pisa (15.00): Rutella (Ceccon–Miniutti; IV: Manzo; VAR: Nasca; AVAR: Paganessi)

Mantova–Sudtirol (15.00): Ferrieri Caputi (Bresmes–Laudato; IV: Liotta; VAR: Guida; AVAR: Minelli)

Modena–Catanzaro (15.00): Perenzoni (Margani–Votta; IV: Bozzetto; VAR: Baroni; AVAR: Muto)

Sampdoria–Frosinone (15.00): Dionisi (Di Giacinto–Pascarella; IV: Dorillo; VAR: Pairetto; AVAR: Di Marco)

Cremonese–Cittadella (17.15): Crezzini (Prenna–Scarpa E.; IV: Vingo; VAR: Prontera; AVAR: Di Martino)

Sassuolo–Reggiana (19.30): La Penna (Di Monte–Monaco; IV: D’Eusanio; VAR: Giua; AVAR: Miele)

Domenica 30 marzo 2025

Carrarese–Bari (15.00): Abisso (Cipressa–Scarpa M.; IV: Gandino; VAR: Gariglio; AVAR: Pairetto)

Cesena–Juve Stabia (15.00): Marcenaro (Mastrodonato–Barone; IV: Drigo; VAR: Volpi; AVAR: Giua)

Salernitana–Palermo (17.15): Arena (Vigile–Trasciatti; IV: Caruso; VAR: Piccinini; AVAR: Gualtieri)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author