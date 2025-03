Serie B, la Reggiana esonera Viali e chiama Davide Dionigi

Davide Dionigi sarà il nuovo allenatore della Reggiana. Sostituirà William Viali, che paga dazio per la pesantissima sconfitta incassata nell’ultimo turno di campionato, nel derby con il Sassuolo.

Dionigi ha indossato, da calciatore, la maglia granata a metà anni Novanta, collezionando 7 presenze e debuttando in Serie A il 4 settembre 1994 (Napoli-Reggiana 1-0). Davide Dionigi giunse invece in riva allo Jonio nell’ estate del 2007, campionato di serie C/1. Un torneo travagliato, a causa di problemi fisici, in cui realizzò 3 reti in sole 7 presenze. Nel torneo successivo le cose andarono decisamente meglio, con 23 partite ed 8 realizzazioni.

Senz’altro ben più ricca di soddisfazioni, in quel di Taranto, la sua avventura da tecnico, iniziata il 14 novembre 2010 in Lega Pro Prima Divisione, in sostituzione di Brucato. Il finale di quella stagione fu però amarissimo, per la beffa nella semifinale play/off del “Flaminio” contro l’ Atletico Roma. Ancora più doloroso il campionato successivo, che vide i rossoblu protagonisti di una marcia straordinaria, inficiata però dai 7 punti di penalizzazione.

