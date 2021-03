Serie B | Innarrestabile Lecce 0-3 al Frosinone

FROSINONE – Il Lecce continua a vincere ma soprattutto a convincere e allo Stirpe impone la sua legge e batte per 0-3 i ciociari. Nesta punta su Iemmello, Corini preferisce Meccariello a Pisacane in difesa, dopo un primo tempo da sbadigli la prima occasione degna di nota arriva nella ripresa quando Tribuzzi ben appostato sul secondo palo colpisce quasi a botta sicura, solo il montante salva il Lecce, che dopo questa occasione si scuote e al 52’ Hendeson crossa in mezzo il pallone viene deviato e arriva sui piedi di Coda la prima conclusione del bomber è murata, la seconda è letale, il numero nove giallorosso firma così il suo dIciannovesimo gol. Passano quindici minuti e Pettinari viene steso da Vitale in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi è calcio di rigore. Dal dischetto però Coda non è perfetto e Bardi si supera respingendo la sua conclusione. Sembra il momento giusto per la riscossa ciociara e invece è ancora Lecce e sempre con il suo bomber: Lucioni batte in fretta il calcio di punizione Coda la mette a terra se la sposta sul sinistro e fredda in diagonale il portiere gialloblu e firma il 2-0 per i salentini mettendosi così alle spalle l’errore dal dischetto.

A sei minuti dalla fine i giallorossi calano il tris: Tachtsidis imposta il contropiede, lancia in profondità Rodriguez, lo spagnolo appena entrato è freddissimo davanti a Bardi e lo supera con un delizioso pallonetto che finisce la sua corsa in fondo alla rete. E così sono quattro vittorie consecutive che permettono al Lecce di superare il Monza e issarsi al secondo posto in classifica. Ora il campionato si ferma per una settimana, prossimo appuntamento giovedì 1 aprile al Via del Mare contro la Salernitana e sarà un altro scontro diretto.