Esonerato Rolando Maran (solo 2 punti in 6 partite e ultimo posto in classifica), il Pisa ha deciso di affidarsi nuovamente a Luca D’Angelo (nella foto). Il tecnico pescarese guiderà l’allenamento del martedì pomeriggio per poi essere annunciato ufficialmente. Per D’Angelo anche prolungamento del contratto fino al 2024.