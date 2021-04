Serie B | Il Lecce vince e continua la sua corsa verso la A

Grazie a due reti nel corso della ripresa di Pettinari ed Henderson i giallorossi espugnano il Menti di Vicenza.

Corini oramai non cambia più la formazione, recupera Pettinari che fa coppia davanti con Coda, nel Vicenza l’ex Di Carlo sceglie Jallow e Gori per pungere la difesa giallorossa.

Il primo squillo della gara arriva al 7′ quando Pettinari riesce a involarsi verso la porta, solo l’intervento di Grandi sulla linea evita lo svantaggio ai veneti che rispondono al 20′ con Gori che con un bel sinistro regala l’impressione del gol spedendo il pallone sull’esterno della rete. Alla mezz’ora Vicenza vicinissimo al gol con il colpo di testa di Padella che però viene arginato dalla traversa, con Gabriel fermo a pregare.

GIRANDOLA DI GOL. Nel secondo tempo si parte con il turbo, Pettinari al 50′ trova il gol con l’esterno su assist di Majer, per il centravanti romano è la quarta marcatura stagionale. Il vantaggio dura però appena 13 minuti, quando Jallow calcia verso la porta, il pallone viene però deviato con il tacco da Meccariello che mette alle spalle del suo portiere. Gli uomini di Corini non si scompongono e trovano la forza al 68′ di riportarsi in vantaggio sugli sviluppi di un contropiede concluso da Henderson con un bel destro che si perde all’angolino. Un successo importantissimo che permette al Lecce di mantenere il passo che porta alla Serie A.