Serie B | Il Lecce crolla, la Cremonese ne fa 3

Stecca la prima il Lecce che esce dallo Zini con tre reti incassate, ma quel che desta preoccupazione è la prestazione della squadra che non è mai riuscita ad entrare in partita.

Per la prima in campionato Baroni sceglie di schierare il tridente di lusso composto da Strefezza, Coda e Olivieri; Pecchia invece punta sull’eterno Ciofani supportato da Baez e Zanimacchia. L’avvio è di marca lombarda, al 2’ ci prova Bonaiuto che conclude una bella ripartenza con un tiro dai 30 metri che si perde non lontano dall’incrocio dei pali. Dieci minuti più tardi Ciofani e Valzania dialogano in avanti la conclusione però è debole e fermata da Gabriel. Al 18’ invece è il Lecce a trovare il gol con Olivieri che brucia la difesa avversaria con un tocco sotto porta, ma il centravanti giallorosso è in fuorigioco come certificato dal VAR. Al 37’ bella azione manovrata dei giallorossi, che portano al tiro Majer ma la conclusione dello sloveno è debole e facilmente bloccata da Carnesecchi.

URAGANO GRIGIOROSSO – Nella ripresa alla prima occasione sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Dopo un calcio di punizione il pallone viene ribattuto dalla barriera, la palla termina sui piedi di Valzania che con il destro trova l’angolo giusto per superare Gabriel incolpevole nell’occasione. La mossa di Baroni dopo lo svantaggio è inserire Paganini al posto di un avulso Blin. Al 60’ arriva il 2-0 ripartenza di Baez che vince un rimpallo si presenta davanti al portiere e colpisce il palo, il primo ad arrivare sul pallone è Bonaiuto che disegna una parabola meraviglia e firma il raddoppio. Il Lecce non è più in partita e al 65’ incassa il terzo gol, ancora in contropiede dove saltano le coperture preventive e la Cremonese affonda con Valeri che sotto porta firma il gol dell’ex e il 3-0. E’ il gol che di fatto chiude la partita, rispetto alla gara di Parma sembra involuto, servirà cambiare registro in vista dell’esordio casalingo.

Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri (84’ Crescenzi) ; Valzania (74’ Bartolomei), Castagnetti; Baez Stabile, Buonaiuto (74’ Vido) , Zanimacchia (67’ Strizzolo) ; Ciofani (84’ Deli). A disposizione: Alfonso, Ciezkowski, Collodel, Nardi, Terranova, Frey, Dalle Mura, Deli. Allenatore: F. Pecchia

Lecce: Gabriel; Gendrey (84’ Calabresi), Tuia, Lucioni, Gallo; Majer (76’ Listkowski), Blin (55’ Paganini), Hjulmand; Strefezza (76’ Bjorkengren), Coda, Olivieri (84’ Helgason). A disposizione: Bleve, Vera, Meccariello, Monterisi, Bjarnason, Vulturar, Burnete. Allenatore: M. Baroni

Reti: 51’ Valzania, 60’ Bonaiuto, 65’ Valeri

Ammoniti: 31’ Valeri, 39’ Strefezza, 40’ Castagnetti, 83’ Ravanelli

Arbitro: Niccolò Baroni della sez. di Firenze

Assistenti: Oreste Muto della sez. di Torre Annunziata – Giuseppe Di Giacinto della sez. di Teramo.

IV Ufficiale: Claudio Panettella della sez. di Gallarate

VAR: Gianluca Manganiello della sez. di Pinerolo

AVAR: Daniele Bindoni della sez. di Venezia