Serie B |Il Lecce continua a deludere, solo 1-1 contro il Como

Il Lecce delude anche nella seconda gara di questo campionato, pareggia in casa contro un organizzato Como.

Baroni sorprende tutti e schiera Vera al posto di Gallo, mentre a centrocampo Helgason vince il ballottaggio con Bjorkengren, nel Como c’è Cerri con La Gumina in avanti. Ed è proprio il l’attaccante dei lombardi ad arrivare per primo alla conclusione con il destro ma non impensierisce Gabriel. Con il passare dei minuti cresce però il Lecce che arriva in pochi minuti davanti alla porta di Gori, prima con Coda di testa al 19’ e poi al 25’ con Tuia in entrambe le occasioni è bravo e attento il portiere dei lombardi.

BOTTA E RISPOSTA – Al 37’ Gendrey ruba un bel pallone sulla trequarti, e lo passa a Coda, il suo tentativo viene intercettato da Chajia con un braccio, ma per la concessione del tiro dal dischetto è necessario l’intervento del VAR, dagli undici metri Coda batte Gori e firma l’1-0. Nemmeno il tempo di esultare che prima Vera e poi Lucioni commettono due grossi errori in difesa e permettono a Cerri di colpire di testa e realizzare il gol del pareggio, la solita amnesia impedisce al Lecce di concludere la prima frazione di gioco in vantaggio.

RIPRESA SENZA SPUNTI – Le squadre rientrano in campo con gli stessi 22, la prima emozione però arriva solo al 74’ quando il Como spreca un’occasione per andare in vantaggio, punizione dalla destra, sponda al centro per Parigini che, a porta quasi sguarnita, manda alto. E’ l’unico sussulto di un secondo tempo in cui il Lecce non ha mai trovato lo spazio giusto per attaccare e ha lasciato il pallino del gioco ad un Como ben organizzato. Alla squadra di Baroni invece sembrano mancare idee e le qualità per vestire un ruolo da protagonista nelle zone alte della classifica e intanto dopo appena 180 minuti di campionato il pubblico del Via del Mare, tornato in 6000 unità sugli spalti inizia rumoreggiare.

Lecce: Gabriel, Vera (16’st Gallo), Lucioni ©, Coda, Olivieri (16’st Di Mariano), Tuia, Helgason (42’st Paganini), Gendrey, Strefezza (31’st Listkowski), Majer (42’st Björkengren), Hjulmand. Bleve, Dima, Meccariello, Paganini, Monterisi, Bjarnason, Calabresi. Allenatore: M. Baroni.

Como: Gori, Solini, Iovine, Chaja (23’st Parigini), Bellemo ©, Hmaidat (35’st Arrigoni), La Gumina (39’st Gabrielloni), Scaglia, Cerri (23’st Gliozzi), Ioannou, Bovolon (35’st Cagnano). A disposizione: Facchin, Bolchini, Bertoncini, Kabashi, Varnier, Chierichetti, Gliozzi, Luvumbo. Allenatore: G. Gattuso

Marcatori: 40’pt Coda (rig), 42’pt Cerri

Ammoniti: 5’pt Helgason, Scaglia 39’pt, 6’st Ioannou, 25’st Di Mariano

Recupero: 1’pt

Spettatori: 6.192

Arbitro: Matteo Marchetti della sez. di Ostia Lido

Assistenti: Daniele Marchi della sez. di Bologna – Gaetano Massara della sez. di Reggio Calabria

IV Ufficiale: Gabriele Scatena della sez. di Avezzano

VAR: Francesco Fourneau della sez. di Roma 1

AVAR: Davide Imperiale della sez. di Genova