Serie B | Il Lecce conquista la vittoria al 96mo minuto

Il Lecce centra la prima vittoria stagionale e lo gfa in casa contro l’Alessandria in unagara incredibile: 3-2 il risultato finale. . Giallorossi in vantaggio al 12esimo grazie a un gran gol di testa di Tuia. Passano appena tre minuti e i piemontesi trovano il pari con Corazza. Nella ripresa, al 56esimo, Ba firma la rete del vantaggio per l’Alessandria. Gli ospiti rimangono in inferiorita’ numerica dal 63esimo per l’espulsione di Di Gennaro. All’87esimo Rodriguez segna il gol del pareggio giallorosso mentre bomber Coda, nell’extra time consente ai salentini di fare un balzo in classifica.