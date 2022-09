Serie B: Grave lutto per l’ex Lecce Fabio Liverani

Grave lutto per Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, che piange la morte prematura della moglie Federica. Attraverso i canali social, il cordoglio del Lecce: “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. Fabio Liverani ai è seduto sulla panchina giallorossa per tre stagioni, dal 2017 al 2020, conquistando due promozioni: dalla C alla A.