26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie B, giudice sportivo: una giornata a Calvani e Kouda. Ammenda al Pescara

Flavio Insalata 26 Agosto 2025
centered image

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Gabriele Calvani (Frosinone) e Rachid Kouda (Spezia), entrambi espulsi per falli commessi su avversari lanciati a rete.

Tra le società, inflitta un’ammenda di 1.000 euro al Pescara per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 34’ del primo tempo.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Rinvio Spinazzola-Taranto, Tisci (pres. LND Puglia): “Serve accordo tra le due società”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari, Pereiro può andare all’estero. Gelli e Maggiore le alternative a Darboe

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Monopoli, tra una settimana il gong sul mercato: situazioni calde su Bruschi e Bulevardi

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona

26 Agosto 2025 Dennis Magrì

potrebbe interessarti anche

Rinvio Spinazzola-Taranto, Tisci (pres. LND Puglia): “Serve accordo tra le due società”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Simeone: “Asili nido pubblici anche in futuro”

26 Agosto 2025 Leo Spalluto

Bari, Pereiro può andare all’estero. Gelli e Maggiore le alternative a Darboe

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Monopoli, tra una settimana il gong sul mercato: situazioni calde su Bruschi e Bulevardi

26 Agosto 2025 Flavio Insalata