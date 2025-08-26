Serie B, giudice sportivo: una giornata a Calvani e Kouda. Ammenda al Pescara

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Gabriele Calvani (Frosinone) e Rachid Kouda (Spezia), entrambi espulsi per falli commessi su avversari lanciati a rete.
Tra le società, inflitta un’ammenda di 1.000 euro al Pescara per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 34’ del primo tempo.
