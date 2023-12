Serie B, giudice sportivo: Sibilli salta lo Spezia, torna Nasti

Appena resi noti i provvedimenti del giudice sportivo di Serie B. Stop di due turni di campionato per Barba del Como “per avere, al termine della gara, afferrato per i capelli un calciatore avversario”.

Un turno di stop invece perAntov e Bianchetti (Cremonese), Cuomo (SudTirol), Girma (Reggiana), Altare (Venezia), Canestrelli (Pisa), Diakite (Ternana), Mateju (Palermo), Praszelik (Cosenza) e Sibilli (Bari). Il fantasista classe 1996 salterà dunque la sfida di venerdì contro lo Spezia, ma contemporaneamente torna a disposizione Nasti che ha scontato il turno di squalifica.

MULTE SOCIETA’ SPORTIVE

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

