Serie B, giudice sportivo rinvia decisione su caso Vazquez-Dorval

Slitta la decisione del giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, sui fatti accaduti al termine di Bari-Cremonese. Il tecnico dei pugliesi, Moreno Longo, aveva accusato l’argentino Franco Vazquez di aver rivolto un insulto razzista al suo giocatore, l’algerino Mehdi Dorval.

Il giudice ha chiesto alla Procura federale ulteriori accertamenti, raccogliendo nuove testimonianze e producendo una “dettagliata relazione aggiuntiva” prima di esprimere un verdetto sul caso Dorval-Vazquez. Nel frattempo, lo stesso Vazquez è stato squalificato per una giornata per somma di ammonizioni.

Tra le altre decisioni della 26ª giornata di Serie B, spicca la squalifica di tre turni per Alex Ferrari (Sampdoria): uno per espressione blasfema rilevata dalle immagini TV, due per espulsione con doppia ammonizione e proteste verso gli arbitri.

Stop di una giornata per Antonio Palumbo (Modena), Pietro Ceccaroni (Palermo), Fabio Depaoli (Sampdoria) e Daniele Donnarumma. Squalificati per un turno anche i diffidati Nicolò Bertola (Spezia), Leonardo Cerri (Carrarese), Salim Diakitè (Palermo), Simone Pontisso (Catanzaro), Tobias Reinhart (Reggiana) e il già citato Vazquez.

