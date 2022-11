Serie B: Giudice sportivo, multa di 1.000 euro ad Antenucci

Condividi su...

Non ci sono squalificati in casa Bari, ma c’è da registrare un’ammenda di 1.000 euro a Mirko Antenucci, capitano del Bari, ammonito durante il match di Como. Il giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 14a Giornata ha squalificato per un turno tre giocatori: Nermin Karic (Benevento), Luca Mazzitelli (Frosinone) e Antonio Palumbo (Ternana). Il giudice sportivo ha sanzionato il Palermo con una ammenda di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, dal 41′ al 44′ del secondo tempo, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura”.