Serie B: Giudice sportivo, l’allenatore della Juve Stabia Pagliuca non sarà in panchina contro il Bari

L’allenatore della Juve Stabia Guido Pagliuca non sarà in panchina contro il Bari. Il tecnico delle Vespe è stato squalificato per tre giornate e condannato a pagare 3mila euro di multa per avere “al termine del primo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara ed ai componenti della squadra avversaria espressioni irriguardose che provocavano attimi di tensione”.

Non ci saranno nelle file biancorosse, invece, Maita e Benali, diffidati e ammoniti domenica nella gara con il Frosinone.

Il Bari è stato infine multato di 2mila euro per il lancio di tre fumogeni in campo.

