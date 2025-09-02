Serie B, giudice sportivo: ammende e squalifiche dopo la 2a Giornata

Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 2a Giornata del campionato di Serie B. Tra ammende alle società e squalifiche a calciatori, allenatori e dirigenti, il turno appena trascorso lascia in eredità diversi provvedimenti disciplinari.

Ammende alle società

Multa di 3.000 euro alla Reggiana per il lancio di alcune bottigliette nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori.

Ammenda di 2.000 euro al Modena per lo stesso motivo, con tre bottigliette di plastica finite sul terreno di gioco.

Sempre 2.000 euro di ammenda al Palermo, i cui tifosi, prima dell’inizio della gara, hanno acceso numerosi fumogeni costringendo l’arbitro a ritardare l’avvio dell’incontro di circa tre minuti.

Stessa cifra anche per la Sampdoria, punita per il lancio di un contenitore di cartone sul campo al 31° del primo tempo.

Infine, 1.000 euro di multa all’Empoli, i cui sostenitori al 40° del secondo tempo hanno lanciato una bottiglietta nel recinto di gioco.

Calciatori squalificati

Una giornata di squalifica a:

Andrea Cagnano (Avellino), espulso per doppia ammonizione dovuta a comportamento scorretto;

Pietro Fusi (Padova), anche lui espulso per doppia ammonizione;

Gabriele Guarino (Empoli), per un intervento falloso su un avversario lanciato a rete;

Nosa Edward Obaretin (Empoli), per un fallo analogo in chiara occasione da gol;

John Yeboah (Venezia), espulso al 36° del primo tempo per aver colpito con una spallata al petto un avversario durante un contrasto.

Allenatori e dirigenti

Tra gli allenatori, il giudice ha fermato per due giornate Giancarlo Bianchi (Virtus Entella), espulso al 48° del secondo tempo per un’espressione irriguardosa rivolta agli ufficiali di gara, come segnalato dal quarto ufficiale.

Sanzioni anche per i dirigenti: Roberto Gemmi (Empoli) e Gennaro Scognamiglio (Reggiana) dovranno scontare una giornata di squalifica ciascuno per aver platealmente contestato l’operato arbitrale.

