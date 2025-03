Serie B, giudice sportivo: 7 calciatori squalificati per un turno

Il giudice sportivo di Serie B ha ufficializzato le sanzioni relative all’ultimo turno di campionato, disponendo sette squalifiche per una giornata. I giocatori fermati sono Andrea Adorante (Juve Stabia), Francesco Cassata (Spezia), Pietro Ceccaroni (Palermo), Cedric Gondo (Reggiana), Pietro Iemmello (Catanzaro), Luca Pandolfi e Alessandro Salvi (Cittadella).

Ammende per Catanzaro (7.000 euro per il lancio di due monete al termine della gara, una delle quali ha colpito l’arbitro sulla spalla senza causare danni), Pisa (4.000 euro per il lancio nel recinto di gioco di un’asta di una bandiera, due bottiglie e alcuni bicchieri di plastica) e Palermo (2.000 euro per lancio di una bottiglia di plastica contenente liquido al 43° del secondo tempo).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author