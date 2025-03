Serie B, giudice sportivo: 1.500 euro di multa al Bari

Il giudice sportivo ha comunicato le decisioni relative alla 30a Giornata del campionato di Serie B.

Calciatori

Squalifica per una giornata: Marras (Reggiana), Niang (Sampdoria), Paoletti (Mantova), Praszelik (Sudtirol), Oliana (Carrarese), Pavan (Cittadella), Tsadjout (Frosinone), Verre (Palermo), Vignali (Spezia).

Allenatori

Squalifica per una giornata: Rossi (Modena): al 49’ del secondo tempo ha rivolto un epiteto insultante a un raccattapalle. Fontanesi (Modena): al 31’ del secondo tempo ha rivolto espressioni ingiuriose ai sostenitori della squadra avversaria.

Ammende società

15.000 euro alla Juve Stabia per aver omesso di impedire l’ingresso in campo di una persona non autorizzata che ha minacciato calciatori e dirigenti avversari e per il ripetuto ritardo nella ripresa del gioco a causa della mancanza di palloni.

7.000 euro al Palermo per lancio di bottigliette e un accendino da parte dei sostenitori.

4.000 euro al Catanzaro per lancio di bottigliette di plastica nel recinto di gioco.

1.500 euro al Bari per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco.

