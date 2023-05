Serie B: Frosinone promosso in A con 3 giornate d’anticipo

Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A grazie alla vittoria per 3-1 con la Reggina, che ha sancito la terza promozione nella massima serie per il club presieduto da Maurizio Stirpe.

Con ancora tre giornate da disputare, la squadra allenata da Fabio Grosso si trova al primo posto in classifica con 71 punti, con un vantaggio di 4 lunghezze sul Genoa e 10 sul Bari, che ha permesso ai ciociari di festeggiare la promozione in anticipo.

La partita è stata decisa già nella prima metà grazie alle reti di Gennaro Borrelli e Roberto Insigne per il Frosinone, mentre nella ripresa la Reggina ha accorciato le distanze con Hernani. Tuttavia, Giuseppe Caso ha segnato il terzo gol per il Frosinone, scatenando la gioia degli spettatori presenti allo stadio Benito Stirpe.

