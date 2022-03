Il Lecce con carattere e un po’ di fortuna pareggia all’ultimo minuto con il Cosenza.

Baroni lancia dal primo minuto la coppia difensiva inedita composta da Lucioni e Simic, a centrocampo si rivede Majer, in avanti Listkowski vince il ballottaggio con Rodriguez. Nel Cosenza le speranze offensive sono riposte in Larrivey. Pronti via e dopo 80 secondi il Lecce è già in vantaggio: Strefezza inventa e Coda sfonda la porta con un destro splendido per potenza e coordinazione. Passano appena dieci minuti e il Lecce potrebbe addirittura raddoppiare: Florenzi tocca in area il pallone con la mano, non ci sono nemmeno le proteste è calcio di rigore, che però Massimo Coda fallisce, nell’occasione è bravissimo Matosevic a dire di no.

Il Lecce dopo la sfuriata iniziale gestisce l’uno a zero, ma sul tramonto della prima frazione arriva il pareggio dei calabresi con Larrivey che prima ci prova di testa, poi sulla respinta di Plizzari l’attaccante argentino arriva prima di Simic e fa 1-1.

Nella ripresa un Lecce arrembante e invece dopo sette minuti sono i calabresi a trovare il gol Millico dal centro riesce a sfondare e arrivare sul fondo dove riesce a beffare, l’incolpevole Plizzari, con un delizioso pallonetto.

Baroni corre ai ripari gioca con quattro attaccanti ma la musica non cambia e di pericoli dalle parti di Matosevic non ne arrivano fino al 76’ quando Rodriguez ha sul destro il pallone per colpire dal limite ma la conclusione dello spagnolo finisce si perde alta. All’80 addirittura Baroni gioca con tre punte vere più Ragusa. In pieno recupero però il Lecce, come già in altre occasioni trova il pareggio grazie al tap in di Blin che da due passi firma il 2-2. Per il Lecce è il terzo pareggio consecutivo, non è questa la strada che porta in Serie A.