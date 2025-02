Serie B: Cosenza esonera Alvini. Panchina a Tortelli e Belmonte

Il Cosenza Calcio ha annunciato l’esonero di Massimiliano Alvini dalla guida tecnica della prima squadra. Il tecnico, alla guida dei rossoblù per un totale di 28 partite tra Coppa Italia e Campionato, lascia il club dopo un’esperienza durata diversi mesi.

La società calabrese ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti di Alvini per il lavoro svolto, ufficializzando contestualmente la nuova guida tecnica: il duo formato da Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte.

Un nuovo tandem in panchina

Pierantonio Tortelli, ex giocatore del Cosenza Calcio con quasi 100 presenze in maglia rossoblù, proviene dal settore giovanile del club. Già in passato aveva collaborato con la prima squadra, maturando un’esperienza importante all’interno della società.

Al suo fianco ci sarà Nicola Belmonte, nato a Cosenza il 15 aprile 1987. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha mosso i primi passi da collaboratore nello staff del Siena, per poi approdare al settore giovanile del Cosenza Calcio. Ha lavorato come collaboratore tecnico con Roberto Occhiuzzi e come vice allenatore di Pierpaolo Bisoli. Nella stagione in corso ha guidato la formazione Primavera del club.

Un passato tra Serie A e Serie B

Da calciatore, Belmonte ha vestito le maglie di club prestigiosi come Bari, Udinese e Siena, militando anche in Serie A. Ha inoltre giocato con Perugia e Catania, accumulando esperienza nei campionati professionistici italiani.

