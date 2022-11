Condividi su...

Linkedin email

BARI – Il Bari la raddrizza a 6’ dalla fine. Un calcio di rigore di Botta, al suo primo gol in campionato, riagguanta il Como che era passato in vantaggio proprio dal dischetto con Cerri. Non una partita bellissima quella del Sinigaglia con i biancorossi poco pericolosi nel primo tempo e bravi a reagire nella mezz’ora finale. La squadra di Mignani concede troppo nella prima frazione di gioco. Al minuto 24 Folorunsho atterra Iovine in area di rigore. Il direttore di gara indica il dischetto. Cerri calcia, Blanco ribadisce in rete dopo la respinta del palo ma il direttore di gara annulla per infrazione di area di rigore da parte di un giocatore del Como. I padroni di casa passano dal dischetto. Pucino tocca con un braccio in area. L’arbitro dopo il consulto con il Var indica il dischetto e questa volta Cerri non sbaglia. Mignani mischia le carte nella ripresa: subito dentro Botta per Salcedo e Galano per Folorunsho. I biancorossi provano a reagire: Antenucci mette un pallone al centro, Maiello anticipa Scheidler, meglio posizionato, al momento del tiro. Cutrone non c’entra lo specchio a 20 minuti dalla fine. Il Bari ci crede: dentro anche D’Errico e Ceter. Galano prova il sinistro dal limite che si spegne sul fondo, D’Errico calcia troppo debolmente per Ghidotti, poi Arrigoni regala il calcio di rigore. Intervento scomposto su cross di Dorval: Botta, tra i migliori spiazza Ghidotti e fissa il punteggio sull’1-1. Il gioco non esalta ma il Bari raccoglie un altro punto esterno, con l’obiettivo di tornare alla vittoria, magari in casa, al San Nicola, contro il Pisa.