Serie B: Cheddira risponde all’ex Improta: Benevento-Bari 1-1

Condividi su...

Linkedin email

BENEVENTO – Il Bari torna al gol e a far punti fuori casa. Al gol dell’ex Improta risponde Cheddira dagli undici metri.

Vantaggio campano al 37′ del primo tempo. Disimpegno errato di Pucino per Maita che viene pressato da Forte e perde il pallone. Assist per Improta che di destro la mette all’angolino.

Il pareggio biancorosso al 31′ della ripresa. Mano di Letizia su un’azione di Dorval. Dal dischetto Cheddira fa 9 in campionato. Il Benevento chiude in 10 per l’espulsione di Pastina al 79′.

12a g. Serie BKT: Benevento-Bari 1-1

Marcatori: 37’pt Improta (Be), 32’st Cheddira (Ba)

Benevento (3-5-2): Paleari, Letizia (c) (42’st Foulon), Masciangelo, Karic (18’st Koutsoupias), Improta, La Gumina (42’st Farias), Schiattarella, Leverbe, Pastina, Forte, Capellini

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam Pape, Glik, Agnello, Basit, Perlingieri, Veltri, Sanogo

All. F. Cannavaro

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita (42’st Mallamo), Maiello, Folorunsho (10’st Salcedo), Botta (10’st Bellomo), Cheddira, Scheidler (10’st Antenucci)

A disp.: Frattali, D’Errico, Terranova, , Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano, Benedetti

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone (Pescara); assistenti: Sig. Giuseppe Perrotti (Campobasso) e Sig. Marco D’Ascanio (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Leonardo Mastrodomenico (Matera). VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Folorunsho (Ba), Forte (Be), Maita (Ba), Maiello (Ba), Di Cesare (Ba), Capellini (Be), Letizia (Be)

Espulso: al 34’st secondo giallo a Pastina (Be)

Angoli: 7-2

Rec.: 1’pt, 5’st

Note: stadio ‘Ciro Vigorito’, Benevento; pioggia, 19°C circa, terreno in buone condizioni; 9.018 spettatori (1.399 tifosi ospiti)