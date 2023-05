Serie B: Casiraghi stende la Reggina, sarà SudTirol-Bari

Il SudTirol vola in semifinale dei playoff di B e affronterà il Bari. Nella sfida giocata a Bolzano, ci vuole un gol di Casiraghi all’89’ per mettere ko una Reggina spigliata, resasi più volte pericolosa durante il match, e che aveva anche colpito un palo con Canotto.

Festa allo stadio Druso: ora la doppia sfida con la terza classificata, il Bari. Semifinale d’andata lunedì 29 maggio, ritorno venerdì 2 giugno. Domani, sabato 27 maggio, l’altra sfida tra Cagliari e Venezia.

Da segnalare l’infortunio di Masiello, uscito al 57’ e trasportato prima in barella e poi in ambulanza negli spogliatoi del Druso. La sua presenza era già in dubbio in virtù della clausola contrattuale esercitata nella regular season, ora sembra quasi impossibile il suo recupero per la doppia sfida con il Bari.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp