Serie B | Campionato a 40 squadre, le difficoltà per imporre il cambiamento

Una serie B a 40 squadre e la riduzione del numero di squadre professionistiche da 100 a 60. E’ questa la proposta che rimbalza da più ambienti per riformare il mondo del calcio. Tanti gli angoli da smussare in un progetto che vedrebbe l’allargamento della seconda serie nazionale. Ma in che modo? Non sono ancora stati definiti i criteri. L’idea è stata lanciata quasi un mese fa dal presidente del Potenza Salvatore Caiata, riferendosi a quello che successe nel dopoguerra, quando la serie B divenne a tre gironi per le stagioni 1946/1947 e 1947/1948 tornando poi ad un unico girone nel 1948/1949. C’è da specificare che la Noif prevede un girone unico a 22 squadre e, in tempi normali, non potrebbe essere modificata in tempi così brevi. E’ molto importante ribadire anche che i due gironi di Serie B potrebbero non essere paritari. La prima ipotesi sarebbe quella di una B unica allargata con due gironi alla pari, che si contenderebbero le tre promozioni in serie A, l’altra quella di due gironi non allo stesso livello, una sorta di B1 e B2 sotto il controllo della Lega di Serie B che dal canto suo non ha commentato la notizia. Anche il criterio non sarebbe necessariamente quello della classifica al termine della stagione 2019/2020, ma una graduatoria che si basa sulla classifica dell’ultimo anno, la storia, il bacino d’utenza e l’impiantistica. Tutto da valutare, insomma, in un mondo del calcio che si appresta a vivere un mese di maggio fondamentale tra tentativi di ripartenza, riforme e ricorsi da evitare ad ogni costo, per escludere un nuovo blocco, questa volta dettato dal disaccordo tra organizzazione e formula dei campionati.