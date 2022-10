BARI – Il risultato dice 0-0. Quello mostrato in campo dal Bari meritava qualcosa in più. Davanti ai 39mila del San Nicola i biancorossi e la Ternana terminano a reti bianche ma chi è andato allo stadio si è divertito e non poco.

In cronaca: Rientra Di Cesare al centro della difesa con Vicari. Maiello in regia con Maita e Folorunsho. Scheidler affianca Cheddira con Botta alle loro spalle. Primi squilli Bari che dopo 3 minuti arriva già due volte al tiro. Nella seconda occasione Iannarilli si oppone a Botta, sulla ribattuta Cheddira sbaglia da posizione favorevole. Segna il Bari in fuorigioco al 20’. Numero e cross di Botta, sugli sviluppi dell’azione Cheddira trova Scheidler che la gira in rete, ma il Var annulla giustamente per un fuorigioco. Al 25’ manca un rigore al Bari. Ricci va sul fondo, viene trattenuto ma crossa lo stesso. All’appuntamento con il pallone purtroppo non arriva nessuno. Al 28’ l’occasione ce l’ha Scheidler, servito in profondità da Folorunsho. Il francese si gira benissimo ma poi perde il tempo per la conclusione.

Al quarto d’ora della ripresa i biancorossi sfiorano di nuovo il vantaggio. Botta scambia con Cheddira che manca il primo controllo ma rimedia con un pallone di ritorno per l’argentino. Questa volta è la traversa a dire di no. Al minuto 17 ancora Cheddira protagonista. Strappa la sfera a Sorensen, prova la botta dai 16 metri ma Iannarilli c’è ancora. Dentro Salcedo, D’Errico, Galano e Mallamo. Fuori Scheidler, Folorunsho, Botta e Maita. Nel recupero Galano ha l’occasione per trovare la sua prima rete in campionato ma il suo tiro viene respinto da un avversario. Finisce 0-0 ma il Bari esce tra gli applausi. Meritatissimi.