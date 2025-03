Serie B, Bari-Salernitana torna al San Nicola dopo sette anni

Dopo sette anni, Bari-Salernitana torna a disputarsi anche allo stadio San Nicola. All’andata, all’Arechi, il Bari si è imposto 2-0 con i gol di Lasagna e Novakovich. Ora biancorossi e granata si sfideranno nuovamente nell’”astronave” progettata da Renzo Piano, dove il match manca dal 7 aprile 2018.

In quell’occasione, il Bari di Fabio Grosso passò in vantaggio con il gol di Liam Henderson, ma venne raggiunto nella ripresa dalla rete di Tuia. Era un Bari già segnato dall’insofferenza per una possibile penalizzazione, con l’allenatore in silenzio stampa e problemi societari che si sarebbero poi rivelati insormontabili per l’iscrizione al campionato successivo. La Salernitana, invece, chiuse al dodicesimo posto con giocatori come Radunovic, Pucino e Mantovani in rosa.

Da quel momento, le storie dei due club hanno preso direzioni diverse: il Bari è ripartito dalla Serie D, mentre la Salernitana ha vissuto anche l’esperienza della Serie A dopo aver vinto il campionato di B nel 2020/2021.

Al San Nicola sarà il 20º precedente in Serie B tra le due squadre. Il Bari ha vinto 10 volte, l’ultima nel 2015 grazie alle reti di Maniero e Valiani. Otto gli incontri terminati in parità, mentre l’unico successo granata risale alla stagione 2003/2004, con una doppietta di Raffaele Palladino, oggi allenatore della Fiorentina.

Per la gara di sabato, Longo spera di recuperare Pucino, Lella e Favilli, mentre Breda dovrà fare a meno dello squalificato Bronn. Fischio d’inizio nell’inconsueto orario delle 19:30. A dirigere l’incontro sarà il signor Sacchi della sezione di Macerata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author