Serie B: Bari, primo contratto da professionista per Colangiuli

Davide Colangiuli, classe 2005, ha firmato il suo primo contatto da professionista con il Bari. Il centrocampista offensivo barese, dopo aver fatto il suo esordio in prima squadra in Serie B nell’aprile ’24 (3 presenze), ha giocato lo scorso anno in Serie C con la maglia del Sorrento totalizzando 27 presenze condite da 1 assist.

