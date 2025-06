Serie B: Bari-Nesta, martedì incontro che può essere decisivo

Nemmeno la settimana che è appena terminata è stata quella giusta per la scelta del nuovo allenatore del Bari. Tutto rinviato alla prossima settimana in una Serie B, che ad onor del vero vede ancora tanta confusione riguardo la scelta dei tecnici. La società biancorossa prosegue il casting con la sensazione che la prossima stagione non sarà troppo diversa da quella appena terminata. Sostenibilità al centro di un progetto che non sta bene alla piazza, che via via va disinteressandosi al club della famiglia De Laurentiis. Nella rosa dei possibili allenatori entra anche Alessandro Nesta, 49 anni, una grande carriera da calciatore e una caratterizzata da alti e bassi in panchina.

Dopo il ritiro, infatti, l’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale ha iniziato ad allenare nel 2015 al Miami FC. Nel 2018 è approdato al Perugia in Serie B, dove è rimasto per una stagione. Nel 2019 è passato al Frosinone, portandolo alla finale playoff nel 2020, persa contro lo Spezia, con l’esonero l’anno dopo. Nel 2023 è tornato in panchina con la Reggiana, neopromossa in B, conducendola a una salvezza tranquilla. Nel giugno 2024 è stato chiamato dal Monza per la sua prima esperienza in Serie A. L’avvio è stato difficile: una sola vittoria in 17 partite e ultimo posto in classifica. Esonerato a dicembre, è stato richiamato a febbraio 2025, ma non è riuscito a evitare la retrocessione. Ha chiuso la stagione con 18 punti totali e ha lasciato il club a maggio. Ora Bari può essere un punto di rilancio, ma ci saranno da unire gli intenti. Martedì è previsto un nuovo incontro, con Abate, Aquilani e Vivarini che restano sullo sfondo.

