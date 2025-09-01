1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Serie B, Bari-Monza 1-1: gli highlights

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

BARI-MONZA 1-1 HIGHLIGHTS

RETI: 2′ Mota (M), 16′ Moncini (B)

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari (Dal 79′ Antonucci), Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunoder (Dal 74′ Castrovilli); Partipilo (Dal 70′ Rao), Moncini (Dal 79′ Kassama), Sibilli. Panchina: Pissardo, Marfella, Bellomo, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All. Caserta

Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi (Dal 78′ Brorsson); Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi (Dal 65′ Alvarez), Caprari (Dal 74′ Keita Balde); Mota (Dal 74′ Colombo). Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Maria, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Bianco

Arbitro: Galipò. Assistenti: Mokhtar e Pistarelli. IV: Di Marco. VAR: Volpi. AVAR: Ghersini.

Ammoniti: Ravanelli, Obiang, Delli Carri (M), Partipilo, Kassama (B).

Angoli: 3-6.

Recuperi: 0-5′.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Siracusa-Monopoli 1-2, la sintesi del match

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Coppa Italia D, Virtus Francavilla-Fasano 3-5: parlano Coletti e Agnelli

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, Team Altamura-Crotone 0-4: gli highlights

31 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Siracusa-Monopoli 1-2: Fall e Longo rimontano Capanni

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Taranto, mobilitazione Cgil per Gaza: arriva anche il sostegno del Comune

1 Settembre 2025 Marzia Baldari

Serie B, Bari-Monza 1-1: gli highlights

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Siracusa-Monopoli 1-2, la sintesi del match

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Brindisi, scacco alla Scu: fermi e sequestri per i “Tuturanesi”

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro