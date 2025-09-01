Serie B, Bari-Monza 1-1: gli highlights

BARI-MONZA 1-1 HIGHLIGHTS
RETI: 2′ Mota (M), 16′ Moncini (B)
Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari (Dal 79′ Antonucci), Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunoder (Dal 74′ Castrovilli); Partipilo (Dal 70′ Rao), Moncini (Dal 79′ Kassama), Sibilli. Panchina: Pissardo, Marfella, Bellomo, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All. Caserta
Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi (Dal 78′ Brorsson); Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi (Dal 65′ Alvarez), Caprari (Dal 74′ Keita Balde); Mota (Dal 74′ Colombo). Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Maria, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Bianco
Arbitro: Galipò. Assistenti: Mokhtar e Pistarelli. IV: Di Marco. VAR: Volpi. AVAR: Ghersini.
Ammoniti: Ravanelli, Obiang, Delli Carri (M), Partipilo, Kassama (B).
Angoli: 3-6.
Recuperi: 0-5′.
