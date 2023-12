Serie B | Bari, Marino: “Menez non parte per La Spezia, il nostro percorso di crescita passa da questa partita”

L’allenatore del Bari Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia, a cui arriva da ex. Una gara a cui non parteciperà Jeremy Menez: “Menez rimane a Bari – ha annunciato il tecnico in conferenza stampa – è venuto in panchina contro il Sudtirol per riassaporare il clima spogliatoio. Ha bisogno di lavorare e quando sarà nel gruppo non dovrà più uscire”. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Benali play e Nasti riferimento offensivo: “Benali sta facendo bene, in questo momento in organico è quello che si avvicina di più a quello che ci serve davanti alla difesa. Ha personalità, si fa vedere, guarda spesso avanti. In quel ruolo è una certezza in questo momento. Nasti è l’unica punta centrale a disposizione e sostituirà Sibilli”.

Bari e Spezia sono reduci da due cocenti delusioni: la sconfitta in finale playoff a due minuti dalla fine e la retrocessione dopo lo spareggio contro il Verona: “Si sfidano due piazze accomunate dalla voglia di cambiare passo e dal fatto di aver vissuto delusioni recenti – ha continuato Marino – dobbiamo pensare a noi, il percorso di crescita passa anche da una partita così insidiosa. Loro sono tornati a vincere dopo parecchio tempo, si sono ricaricati e sappiamo che ci sarà un ambiente caldo. Ci sarà entusiasmo da parte loro e lo stesso deve essere per noi”.

