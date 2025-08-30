Serie B: Bari, il dopo Tripaldelli è Burgio del Potenza

Arriva dal Potenza il sostituto di Alessandro Tripaldelli. Il club biancorosso sta chiudendo la trattativa che porterà in Puglia il classe 2001 Riccardo Burgio. Scuola Inter, ha giocato nelle ultime stagioni a Potenza, dove si è messo in luce sulla corsia di sinistra. Arriva a titolo definitivo.
