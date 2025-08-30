30 Agosto 2025

Serie B: Bari, il dopo Tripaldelli è Burgio del Potenza

Flavio Insalata 30 Agosto 2025
Arriva dal Potenza il sostituto di Alessandro Tripaldelli. Il club biancorosso sta chiudendo la trattativa che porterà in Puglia il classe 2001 Riccardo Burgio. Scuola Inter, ha giocato nelle ultime stagioni a Potenza, dove si è messo in luce sulla corsia di sinistra. Arriva a titolo definitivo.

