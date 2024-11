Serie B: Bari, contro il Cittadella non ci sarà Vicari: il difensore non si è allenato stamattina

Francesco Vicari non sarà della gara domenica contro il Cittadella. Il difensore non ha preso parte alla seduta di questa mattina e con tutta probabilità non verrà rischiato nella sfida ai veneti, in cui Longo potrebbe riproporre la stessa difesa vista a Salerno (dove lo stesso Vicari è stato assente dopo aver provato nell’immediato prepartita), con Pucino, Simic e Mantovani. Il difensore si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

