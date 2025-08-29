Serie B: Bari, chiuso Darboe. Contratto triennale per l’ex Roma

Ebrima Darboe sarà un nuovo giocatore del Bari. Il classe 2001 si svincolerà dalla Roma e firmerà un contratto triennale con la società biancorossa. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous 🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights potrebbe interessarti anche 🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights 29 Agosto 2025 Dante Sebastio C/C: Casarano travolto dal’Atalanta U23 29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello 🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights 29 Agosto 2025 Dante Sebastio 🔴 Serie B, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights 29 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, acquistato un nuovo portiere: arriva De Simone dal Foggia 29 Agosto 2025 Anthony Carrano Potenza, contro il Cerignola la prima senza Caturano 29 Agosto 2025 Francesco Cutro
