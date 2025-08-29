29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie B: Bari, chiuso Darboe. Contratto triennale per l’ex Roma

Flavio Insalata 29 Agosto 2025
centered image

Ebrima Darboe sarà un nuovo giocatore del Bari. Il classe 2001 si svincolerà dalla Roma e firmerà un contratto triennale con la società biancorossa.

