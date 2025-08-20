20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Castrovilli

Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno

Flavio Insalata 20 Agosto 2025
centered image

Gaetano Castrovilli torna a Bari: il centrocampista di Minervino Murge ha firmato un contratto di un anno che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Per il campione D’Europa 2021 si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha lanciato e con cui ha collezionato 12 presenze in prima squadra e 59 gettoni con 14 reti in Primavera.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare

20 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, occhi su Osmajic per l’attacco: Stulic si allontana

20 Agosto 2025 Anthony Carrano

Triangolare finisce in rissa: nessuna conseguenza per Di Jeva del Barletta

20 Agosto 2025 Redazione

Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli

19 Agosto 2025 Flavio Insalata

Bari, accordo in chiusura con Ebrima Darboe: pronto un triennale

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Castellana, la Piazza d’Estate si illumina con Eugenio Finardi

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano