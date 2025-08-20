Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno

Gaetano Castrovilli torna a Bari: il centrocampista di Minervino Murge ha firmato un contratto di un anno che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Per il campione D’Europa 2021 si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha lanciato e con cui ha collezionato 12 presenze in prima squadra e 59 gettoni con 14 reti in Primavera.
