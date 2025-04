Serie B: Bari, a Cosenza l’ennesima “seconda occasione”

Il campionato di Serie B che stiamo vivendo è quello che ti pone sempre una seconda occasione. Lo farà ancora una volta giovedì 1° maggio per il Bari di Moreno Longo a Cosenza, dove i biancorossi affronteranno l’ultima della classe. Il Bari ci arriva nel gruppone delle ottave con 44 punti in classifica, gli stessi di Cesena e Modena, quattro in meno di Palermo e Catanzaro e sei dalla Juve Stabia, che affronterà proprio i biancorossi nell’ultimo turno.

Il calendario vede il Modena impegnato in casa nel derby contro la Reggiana, in lotta per non retrocedere, mentre il Cesena sarà ospite del Mantova di Possanzini, che in casa cerca punti fondamentali per l’obiettivo salvezza. Il Bari deve assolutamente cancellare il ko con il Modena, una gara in cui ha costruito pochissimo nonostante, nel secondo tempo, Longo avesse inserito tutta la batteria offensiva.

Per i calabresi, invece, si tratta dell’ultima spiaggia. I 27 punti in classifica, otto in meno della penultima, rappresentano una retrocessione quasi certa a quattro giornate dalla fine. Micai e compagni non vorranno però abbandonare le speranze salvezza davanti al loro pubblico.

Una gara quasi opposta a quella della scorsa stagione, quando il Bari, in netta difficoltà, si arrese 4-1 ai rossoblù, che proprio al San Vito-Marulla conquistarono la salvezza. Corsi e ricorsi di un gioco, il calcio, che ti pone sempre di fronte una seconda occasione.

